Англія

Італієць мабуть забув часи роботи в Україні.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі незадоволений роботою англійських футбольних суддів на матчах АПЛ. Його слова наводить Sky Sports.

"Я скажу чесно — мені не подобаються 80 відсотків англійських суддів. Це не щось нове. Вони мені не подобаються. Мені не подобається їхня поведінка на полі.

Зараз я працюю в Англії і говорю тільки про цих арбітрів. Буде некоректно, якщо я говоритиму про інших суддів.

Англія – єдина країна, де є ВАР, але ти не можеш бути впевненим, що судді ухвалили правильне рішення. В інших країнах ти маєш бути впевнений на 100 відсотків. В Англії – ні. Я не в змозі це зрозуміти", — сказав італієць.

Наразі, Брайтон йде восьмим у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.