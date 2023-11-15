Англія

Голова суддівського корпусу АПЛ вважає, що гол було зараховано вірно.

Голова органу Professional Game Match Officials Board (PGMOB), який призначає всіх суддів у матчах АПЛ та EFL, Говард Вебб зробив аналіз скандального гола Ентоні Гордона у рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги, який приніс Ньюкаслу мінімальну перемогу над лондонським Арсеналом.

За словами Вебба, цей м'яч атакуючого півзахисника "сорок" було зараховано вірно, незважаючи на три потенційні порушення правил.

"Це був важливий момент. Незвичайна ситуація з трьома потенційними порушеннями правил, які мав перевірити ВАР. Ми бачимо, як м’яч наближається до лінії – не забувайте, що у нас є асистент арбітра, який знаходився прямо на лінії. Він бачив епізод краще за будь-яку камеру. Через те, що м’яч має форму шара, він може нависати над лінією, тому нам потрібні докази того, що він вийшов за межі поля.

Потім м’яч дійшов до Жоелінтона, який боровся з Габріелем. Жоелінтон міг фолити в тому моменті.

VAR вирішив, що докази, отримані з відеозаписів, недостатньо чіткі для втручання в епізод. Після тривалого аналізу думки розділяються. Ситуація свідчить про те, що через цю суб’єктивність рішення не втручатися було правильним.

Повторюся – переконливих доказів того, що Гордон був в офсайді, також немає. VAR ретельно перевірив епізод і не знайшов жодних доказів для скасування голу. Насправді, все було зроблено правильно", — цитує слова Говарда Вебба Sky Sports.

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