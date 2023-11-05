Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 листопада 2023 року о 19:30.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на своєму полі завдав першої поразки у чемпіонаті цього сезону лондонському Арсеналу.

Єдиний гол у зустрічи був забитий Ентоні Гордоном після суперечливого рішення ВАР.

Огляд матчу:

Ньюкасл — Арсенал 0:1

Гол: Гордон, 64

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ласселс, Берн (Лівраменто, 46) — Гімараес, Лонгстафф, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 63, Рітчі, 80), Вілсон (Віллок, 63), Гордон.



Арсенал: Рая — Б. Вайт (Зінченко, 73), Саліба, Габріель, Томіясу — Райс, Жоржиньйо (Вієйра, 79), Гаверц — Сака, Нкетіа (Троссар, 79), Мартінеллі.



Попередження: Гордон, Лонгстафф, Шер, Гімараес, Лівраменто — Гаверц