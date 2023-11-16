Англія

Неочікувано.

Вінгер мюнхенської Баварії Лерой Сане може повернутися до Англії. Таку інформацію надає журналіст Крістіан Фальк.

В гравці збірної Німеччини зацікавлені Ліверпуль та його колишній клуб Манчестер Сіті. Зазначається, що "мерсисайдці" та "містяни" розглядають трансфер 27-річного німця наступного літа.

Діючий контракт гравця з мюнхенським клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону, Лерой Сане зіграв за Баварію 18 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім гольових передач.