Англія

Втрата для скандинавів.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі за збірну Норвегії проти Фарерських островів (2:0) пошкодив ногу та не зіграє у наступній відбірковій грі до Євро-2024 з Шотландією.

Офіційний сайт Норвезької Федерації футболу розмістив заяву лікаря скандинавської збірної стосовно пошкодження Голанда.

"Травма несерйозна, але він відчуває сильний біль і дещо обмежений у рухах, так що випускати його на гру із Шотландією немає жодного сенсу", — сказав Ола Санд.

Матч Шотландія-Норвегія відбудеться у Глазго, 19 листопада о 21:45 за київським часом.

Команда Ерлінга Голанда вже втратила будь-які шанси на пряме потрапляння до Євро-2024.