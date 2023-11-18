Втрата для скандинавів.
Голанд, Getty Images
18 листопада 2023, 12:36
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі за збірну Норвегії проти Фарерських островів (2:0) пошкодив ногу та не зіграє у наступній відбірковій грі до Євро-2024 з Шотландією.
Офіційний сайт Норвезької Федерації футболу розмістив заяву лікаря скандинавської збірної стосовно пошкодження Голанда.
"Травма несерйозна, але він відчуває сильний біль і дещо обмежений у рухах, так що випускати його на гру із Шотландією немає жодного сенсу", — сказав Ола Санд.
Матч Шотландія-Норвегія відбудеться у Глазго, 19 листопада о 21:45 за київським часом.
Команда Ерлінга Голанда вже втратила будь-які шанси на пряме потрапляння до Євро-2024.