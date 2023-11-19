Англія

Португалець може повернутися до Великобританії.

Англійські клуби Тоттенгем та Ньюкасл можуть підписати португальського нападника саудівського Аль-Іттіхада Жуана Педру Невеша Філіпе, більш відомого, як Жота. Таку інформацію надає ресурс 90min.com.

Зазначається, що головним аргументом на користь переходу футболіста до табору "шпор" може стати знайомство з наставником лондонського клубу Анге Постекоглу. Жота грав під керівництвом австралійця у шотландському Селтику минулого сезону.

Жота перейшов до Аль-Іттіхаду із Селтика минулого літа за 29 млн. євро. Діючий контракт футболіста з саудівським клубом діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 11 млн. євро.

Цього сезону, португалець відіграв за Аль-Іттіхад сім матчів та забив один м'яч.