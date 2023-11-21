Англія

Однак малоймовірно, що Наполі його відпустить влітку.

Декілька англійських клубів виявляють інтерес до Хвічі Кварахцелії, повідомляє 90min.

За інформацією джерела, Ньюкасл, Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед переглядали гравця під час поєдинку Іспанія – Грузія. Клуби надіслали своїх скаутів.

Тим не менш, малоймовірно, що Наполі відпустить свого футболіста наступного літа.

Тому, найімовірніше, наступного літа до нового клубу піде Віктор Осімхен, а Кварацхелія залишиться в Неаполі ще мінімум на рік.

У поточному сезоні на рахунку Кварацхелії три голи та п’ять гольових передач у 15 матчах.