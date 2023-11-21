Декілька англійських клубів виявляють інтерес до Хвічі Кварахцелії, повідомляє 90min.

За інформацією джерела, Ньюкасл, Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед переглядали гравця під час поєдинку Іспанія – Грузія. Клуби надіслали своїх скаутів.

Тим не менш, малоймовірно, що Наполі відпустить свого футболіста наступного літа.

Тому, найімовірніше, наступного літа до нового клубу піде Віктор Осімхен, а Кварацхелія залишиться в Неаполі ще мінімум на рік.

У поточному сезоні на рахунку Кварацхелії три голи та п’ять гольових передач у 15 матчах. 