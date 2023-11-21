Англія

Таким чином, умовний Ньюкасл зможе брати в оренду гравців із клубів Саудівської Аравії, що належать PIF.

Акціонери клубів англійської Прем'єр-ліги провели збори, під час яких розглядалося питання щодо введення правила, яке забороняє брати футболістів в оренду з тих клубів, що належать одному власнику.

Як повідомляє talkSPORT, під час дискусії варіант із введенням цього правила у регламент АПЛ не набрав необхідної кількості голосів (14) серед власників клубів англійської першості для ухвалення цього рішення.

Таким чином, умовний Ньюкасл Юнайтед зможе брати в оренду гравців, які виступають за клуби Саудівської Аравії та фінансуються Public Investment Fund (PIF).

Також це стосується Манчестер Сіті та клубів City Football Group, Крістал Пелес та Ліона, Челсі та Страсбура тощо.