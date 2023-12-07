Англія

Пропонуємо вашій увазі переклад матеріалу The Athletic, в якому пояснюються тактичні задуми Еріка Тен Гага.

Рафаель Варан — триразовий чемпіон Іспанії, володар чотирьох титулів Ліги чемпіонів, переможець чемпіонату світу і вважається одним із найталановитіших та найшанованіших центральних захисників свого покоління.

Його порівнюють з "Роллс-Ройсом", але на цей час головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вважає, що краще залишити його на лаві запасних, ніж використати у стартовому складі. Як один із найтитулованіших центральних захисників у світовому футболі виявився четвертим вибором у центрі захисту і не зміг зруйнувати дует Магвайр — Еванс?

Певною мірою це пов'язано з вимогами Тен Гага до лівого центрального захисника

Тег Гаг входить до числа тренерів, які цілеспрямовано шукали на трансферному ринку лівоногого центрального захисника, а присутність Лісандро Мартінеса в старті була ключем до успіхів "червоних дияволів" в минулому сезоні. Нідерландський тренер був послідовним у своєму бажанні, щоб лівоногий гравець діяв на позиції лівого центрального захисника, коли це можливо.

Тен Гаг вважає, що коли захисник грає на стороні, яка відповідає його сильній нозі, це допомагає йому краще приймати м'яч і забезпечує найкращі кути для передачі. Ці два аспекти мають вирішальне значення для його планів щодо побудови гри Юнайтед біля своїх воріт.

Минулого сезону Тен Гаг випускав Віктора Лінделофа на позицію лівого центрального захисника замість Гаррі Магвайра, який провів там більшу частину своєї кар'єри. Причиною цього стало те, що коли гравець-правша намагається зупинити гравця, що пробігає повз його ліве плече, йому зазвичай доводиться поставити праву ногу поперек свого тіла, що Тен Гагу не подобається.

Захищаючись на позиції лівого центрального захисника, правоногі гравці часто виконують підкати, намагаючись перехопити м'яч, зовнішньою стороною правої ноги, що, на думку Тен Гага, є більш ризикованим способом відбору. Він вважає за краще, щоб лівоногий гравець намагався виконати підкат ширшим рухом лівої ноги, що дає йому більший контроль та вищі шанси згодом зберегти володіння м'ячем.

"Кути не підходять Гаррі, якщо він грає на лівому фланзі, йому складно захищатися на широкій площі лівою ногою, але я думаю, що він добре покаже себе праворуч", — сказав Тен Гаг минулого сезону. "Віктор дуже гарний гравець, він може використати обидві ноги, і я думаю, що він зробив блискучу роботу", — зайвий доказ того, що сильна нога захисника для нідерландського тренера дуже важлива.

Якщо дозволяє фізична форма, поточна ієрархія на позиції лівого центрального захисника Манчестер Юнайтед виглядає так:

Лісандро Мартінес, шульга.

Джонні Еванс, якому комфортно грати будь-якою ногою.

Люк Шоу (якщо всі в хорошій формі, The Athletic вважає, що Тен Гаг, найімовірніше, зіграє з Шоу на позиції лівого захисника і залишить Еванса на позиції лівого центрального захисника).

Віктор Лінделоф, правша, але почувається комфортно, використовуючи ліву ногу.

Небажання Тен Хага грати з правшами на позиції лівого центрального захисника є однією з причин, через яку Магвайр зіткнувся з труднощами минулого сезону, і ще більше ускладнює життя Варана в Манчестер Юнайтед.

"Схема не така гнучка, коли один із них (Магвайр чи Варан) грає на позиції лівого центрального захисника", — сказав Тен Гаг про гру в обороні. "Джонні Еванс і Віктор Лінделоф, вони правоногі, але вони можуть дуже комфортно грати лівою та створювати правильні кути, тоді ви зможете побудувати кращу схему".

Якщо Магвайр або Варан збираються регулярно виходити у стартовому складі, їм доведеться посісти позицію правого центрального захисника. І щоб Варан зміг це зробити, він має запропонувати більше, ніж Магвайр на цій позиції. Що підводить нас до…

Впливу трансферу Онана на ігровий час Варана

Ерік Тен Гаг провів рішучу зміну на позиції голкіпера, розлучившись із Давидом Де Хеа та підписавши Андре Онана. Нідерландський тренер хоче вибудувати в Манчестер Юнайтед команду, яка дуже швидко переходитиме з оборони в атаку. Для цього потрібно, щоб захисник був готовий зробити довгу передачу, тоді як Варан частіше віддає прості передачі на коротку дистанцію.

Коли всі здорові, у Манчестер Юнайтед грають Лісандро Мартінес та Люк Шоу. У такому разі передачі Варана не є критичним аспектом. Але цього сезону оборона "червоних дияволів" виснажена травмами. Суперники знають, що Варан грає в короткий пас і блокують його партнерів, щоб Манчестер Юнайтед починав атаки через француза. Опоненти перекривають Рафі варіанти для короткої передачі й змушують робити довгі паси, які рідко виходять точними.

Слабкість Варана у передачах посилюється погіршенням форми Каземіро та іншими проблемами Юнайтед у центральній зоні. Без надійного півзахисника, який може приймати м'яч під тиском та зв'язувати оборону з атакою, зараз існує підвищена потреба у гравці, який може просувати м'яч. Магвайр довгий час компенсував слабкі вміння "МакФреда" у просуванні м'яча своїми довгими діагональними передачами, тому має перевагу перед Вараном. Великі надії також покладаються на талановитого Коббі Майну, який відмінно відіграв останні матчі, але ще рано казати про стабільно високий рівень.

Потрібно розуміти, що якби Де Хеа залишився у команді, то передачі Варана не були б такою проблемою, і він, можливо, зберіг би своє місце у стартовому складі. Але оскільки Тен Гаг хоче покращити побудову гри команди від воріт, короткі паси Варана вбік – це те, над чим доводиться працювати.

Як Варан може повернути собі місце у центрі захисту?

Тен Гага нещодавно запитали, чи була між ним та Вараном особиста проблема, яка призвела до того, що гравець збірної Франції не потрапляє до стартового складу, на що він відповів: "Точно ні. Йдеться про тактичні причини, з яких я вибрав дует Магвайр — Еванс. Я думаю, Гаррі та Джонні впоралися. Минулого року Гаррі грав мало, виступами Рафи (тоді) я був дуже задоволений. Я завжди був задоволений його грою. Але на цей час Гаррі грає дуже добре й існує внутрішня конкуренція".

Заміна Варана на Магвайра – це тактичне рішення, що нагадує дії Луї ван Гала, який відмовився від Анхеля Ді Марії та Радамеля Фалькао на користь Ешлі Янга та Маруана Феллайні у 2015 році.

Проте, Варан може повернутися до стартового складу, якщо щось зміниться у складі команди. Шоу вже повернувся до гри й суттєво допомагає команді з просуванням м'яча. Не дивно, що в грі проти Галатасарая Ерік Тен Гаг випустив англійця в центрі захисту.

У деяких матчах Тен Гаг може вирішити, що захисні якості Варана краще підходять для гри. Регулярні травми, можливо, знизили раніше вибуховий темп Рафи, але він залишається центральним захисником Манчестер Юнайтед, який найкраще підходить для гри в обороні на вільному просторі, і він, як і раніше, чудово справляється з прострілами суперників у штрафний майданчик.

Скрутне становище Варана багато кого дивує, але в того, що один із найтитулованіших центральних захисників сучасності змушений задовольнятися роллю запасного, є логічне пояснення.

Переклад матеріалу The Athletic