Іспанський фахівець хвалить свого опонента.
Пеп, GETTY IMAGES
24 листопада 2023, 18:33
Напередодні центрального матчу 13-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Ліверпулем, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Manchester Evening News.
"Безумовно, Юрген зробив мене краще, він та його команди. Ліверпуль та Борусія завжди були сильними суперниками, добре та красиво грали. Клопп та його команди зробили мене краще як тренера. Ліверпуль — фантастична команда, без сумніву.
Вчора Голанд тренувався з деякими труднощами. Сьогодні подивимось на нього під час тренування і сподіваємось, що він зможе взяти участь у грі.
Ми старі друзі з Ліверпулем, досить добре знаємо одне одного. Час іде, минуло вже вісім-дев'ять років, змінилися гравці. В них є Трент який може зіграти і на фланзі, і в центрі поля. Але загалом ідея залишилася схожою.
Ліверпуль завжди був нашим головним суперником. Минулого сезону вони мали багато травм. Але це топ-клуб, топ-команда і ми з нетерпінням чекаємо на матч", — сказав іспанський фахівець.
Матч 13-го туру АПЛ Манчестер Сіті-Ліверпуль відбудеться у суботу о 14:30 за київським часом.