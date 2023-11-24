Англія

Іспанський фахівець хвалить свого опонента.

Напередодні центрального матчу 13-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Ліверпулем, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Manchester Evening News.

"Безумовно, Юрген зробив мене краще, він та його команди. Ліверпуль та Борусія завжди були сильними суперниками, добре та красиво грали. Клопп та його команди зробили мене краще як тренера. Ліверпуль — фантастична команда, без сумніву.

Вчора Голанд тренувався з деякими труднощами. Сьогодні подивимось на нього під час тренування і сподіваємось, що він зможе взяти участь у грі.