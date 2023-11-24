Німецький фахівець високо оцінює Сіті.
Клопп, Getty Images
24 листопада 2023, 18:45
Напередодні центрального матчу 13-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Ліверпулем, головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп висловився стосовно майбутньої гри та суперника.
"Не пам'ятаю стартовий склад на Манчестер Сіті минулого сезону і не хочу порівнювати. Тоді ми недостатньо добре грали. Це успішна, чудова команда, але всі ми старіємо і не досягаємо успіху на основі минулих заслуг.
У суботу буде складно, це найсильніша команда світу за останні кілька років. Наші результати на Етіхаді не вражають. Вони надзвичайно сильні, я не скажу нічого такого, що їх послабить, інакше я б повторював це без кінця. Минулий рік – це лише спогад.
Ми матимемо шанс, якщо ми створимо їм проблеми. Якщо вони зможуть грати у свою гру, шансів немає у жодної команди. Цього сезону є відчуття, що ми підібралися трохи ближче, але треба вигравати вирішальні битви на полі.
Протягом кількох років це найскладніший суперник проти якого нам довелося грати"
, — цитує німця Liverpool Echo
.
Матч 13-го туру АПЛ Манчестер Сіті-Ліверпуль відбудеться у суботу о 14:30 за київським часом.