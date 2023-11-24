Англія

Німецький фахівець високо оцінює Сіті.

Напередодні центрального матчу 13-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Ліверпулем, головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп висловився стосовно майбутньої гри та суперника.

"Не пам'ятаю стартовий склад на Манчестер Сіті минулого сезону і не хочу порівнювати. Тоді ми недостатньо добре грали. Це успішна, чудова команда, але всі ми старіємо і не досягаємо успіху на основі минулих заслуг.

У суботу буде складно, це найсильніша команда світу за останні кілька років. Наші результати на Етіхаді не вражають. Вони надзвичайно сильні, я не скажу нічого такого, що їх послабить, інакше я б повторював це без кінця. Минулий рік – це лише спогад.

Ми матимемо шанс, якщо ми створимо їм проблеми. Якщо вони зможуть грати у свою гру, шансів немає у жодної команди. Цього сезону є відчуття, що ми підібралися трохи ближче, але треба вигравати вирішальні битви на полі.

Протягом кількох років це найскладніший суперник проти якого нам довелося грати", — цитує німця Liverpool Echo

Матч 13-го туру АПЛ Манчестер Сіті-Ліверпуль відбудеться у суботу о 14:30 за київським часом.