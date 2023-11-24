Справа тільки в конкуренції.
Тен Гаг, GETTY IMAGES
24 листопада 2023, 19:56
Напередодні матчу 13-го туру АПЛ між Евертоном та Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг поспілкувався з журналістами.
"На нас чекає складний місяць, ми з нетерпінням чекаємо на це і впевнені в собі. У Прем'єр-лізі кожен може перемогти кожного, ні для кого нема простих матчів. Втрачати очки будуть усі, але з останніх п'яти матчів чемпіонату ми виграли чотири, це вселяє у нас впевненість перед наступними іграми.
Безперечно, ми подолали поворотну точку, побачили, як справляємося з різними ситуаціями, заклавши певний фундамент, а тепер маємо відштовхуватися від нього.
Конфлікт з Вараном? Не розумію, про що ви говорите. Це чутки.
Він дуже важливий гравець для нас, але існує внутрішня конкуренція, як і має бути у топ-клубі. Коли треба вибирати з двох гравців, Рафи Варана та Гаррі Магвайра, які відмінно себе проявляють, доводиться зупинятися на одному з них", — заявив нідерландський фахівець.
Матч 13-го туру АПЛ між Евертоном та МЮ відбудеться 26 листопада о 18:30 за київським часом.