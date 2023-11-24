Англія

Справа тільки в конкуренції.

Напередодні матчу 13-го туру АПЛ між Евертоном та Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг поспілкувався з журналістами.

"На нас чекає складний місяць, ми з нетерпінням чекаємо на це і впевнені в собі. У Прем'єр-лізі кожен може перемогти кожного, ні для кого нема простих матчів. Втрачати очки будуть усі, але з останніх п'яти матчів чемпіонату ми виграли чотири, це вселяє у нас впевненість перед наступними іграми.

Безперечно, ми подолали поворотну точку, побачили, як справляємося з різними ситуаціями, заклавши певний фундамент, а тепер маємо відштовхуватися від нього.