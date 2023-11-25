Англія

Бразилець вразив скаутів англійського клубу.

Центральний захисник Сан-Паулу Лукас Бералдо може продовжити кар'єру в АПЛ. Таку інформацію надає UOL.

20-річним гравцем збірної Бразилії-U20 цікавиться англійський Ліверпуль. Скаути "мерсисайдців" схвально відгукуються про бразильця.

Діючий контракт гравця з бразильським клубом діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро.

Цього сезону, Лукас Бералдо зіграв за Сан-Паулу 45 матчів та забив один гол.