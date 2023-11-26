Англія

Тепер "червоні дияволи" відстають від першого місця на шість балів.

В рамках поєдинку тринадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Евертона, який був розлючений рішенням про зняття 10 балів та збирався поповнити свій баланс очок. "Червоні дияволи" провалили старт сезону та намагаються підібратись до четвірки команд, що йдуть у зоні Ліги чемпіонів.

Український захисник Віталій Миколенко очікувано опинився в стартовому складі, тоді як у "червоних дияволів" з перших хвилин з'явились Люк Шоу та Коббі Мейну. Захисник встиг відновитись та зіграв вперше після травми. Для Мейну це ж взагалі був перший матч у старті в рамках АПЛ. Також відзначимо, що через пошкодження не зіграли Гойлунд та Антоні, а з перших хвилини в нападі вийшов Марсьяль.

Старт гри вийшов шокуючим для Евертона. В одній з перших атак Далот навісив з правого флангу, а Гарначо в дивовижному стрибку через себе відправив м'яч у верхній кут. 0:1. Чимось це взяття воріт нагадало гол Руні через себе у ворота Манчестер Сіті.

Після цього Евертон великими силами перебрався на чужу половину поля та намагався встановити паритет. Втім, контроль м'яч не відразу вдалось конвертувати в небезпечні моменти. Лише на 30 хвилині "іриски" створили дійсно гострий момент - Калверт-Льюїн виграв боротьбу на "другому поверсі" та пробив головою, але Онана на місці.

Вже в наступній атаці Калверт-Льюїн пробив з носка дальній кут, Онана врятував, а ось після добивання Макніла м'яч зі стрічку виніс Коббі Мейну. А на довершення до всього цього через хвилину Дукуре пробив метрів з 12 з центральної зони, проте не влучив в дальній кут. Це був відтинок, в який команда Дайча мала зрівнювати рахунок, проте втратила всі свої шанси.

Відпочивати команди пішли за мінімальною переваги господарів, але здавалось, що в другому таймі Евертон матиме шанс зрівняти рахунок. Втім, доволі швидко "червоні дияволи" забили другий. В одному з епізодів Антоні Марсьяль вривався в чужий штрафний, перечепився через ногу Янга та опинився на газоні. Спочатку арбітр виписав попередження за симуляції, проте після передивився повтор та призначив пенальті. Бруну Фернандеш віддав право пробити Маркусу Рашфорду, а той не залишив шансів Пікфорду.

"Іриски" могли майже відразу відквитати один м'яч, коли Гує за гарною траєкторією послав м'яч у верхній кут з-за меж штрафного, проте Онана в яскравому стрибку врятував свою команду. Евертон намагався зламати оборону супротивника, проте пропускав контрвипади. В одному з них Фернандеш та Рашфорд розібрали фланг оборони супротивника, а Маркус прострілив на дальню, яку замикав Гарначо — трохи влучності не вистачило аргентинцю.

Згодом Манчестер Юнайтед зняв усі питання. Фернандеш проштовхнув м'яч на Марсьяля, а той обережно перекинув м'яч над Пікфордом. 0:3. До фінального свистка ще могла відбутись визначна подія, коли Миколенко пробив з меж штрафного та влучив в поперечину. Третьому поспіль матчу з голом не судилося статись. Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Манчестер Юнайтед.

Евертон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, Марсьяль, 75

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл (Данжума, 73) — Дукуре (Доббін, 90) — Калверт-Льюїн (Шерміті, 82)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу (Ван-Біссака, 76) — Мактоміней, Мейну (Амрабат, 72) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 72) — Марсьяль (Межбрі, 84)

Попередження: Янг, Дукуре, Гує