Англія

У гравця клаусула у розмірі 100 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед хоче купити захисника Бенфіки Антоніу Сілву, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 20-річний гравець збірної Португалії є пріоритетною метою манкуніанців на літо 2024 року.

Манчестер Юнайтед цікавиться деталями контракту гравця, розрахованого до 2027 року.

Відступні Сілви у 2024 році – 100 млн. євро.

Цього сезону одноклубник Трубіна провів 10 ігор у чемпіонаті Португалії: на його рахунку 1 гол.