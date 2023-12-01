Після матчу з "канонірами", про критику ВАР ми від тренера "сорок" не чули.
Гау, Getty Images
01 грудня 2023, 16:49
Головний тренер Ньюкасла Едді Гау розкритикував роботу ВАР на фоні суперечного пенальті в ворота його команди на 90+8 хвилині матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:1). Цитує англійця beIN Sports.
"Я хотів би бачити менше ВАР. У мене немає проблем з визначенням офсайду, тому що це максимально схоже на правду: чи згоден ти з рішенням чи ні, лінії дають однозначну відповідь. В іншому я не прихильник ВАР.
Я все ще думаю, що це просто думка однієї людини проти думки іншої людини. Це дуже суб'єктивно. Я хотів би бачити менше ВАР.
Для мене проблемою ВАР є те, що рішення судді в полі стає недостатньо авторитетним, а в даному випадку, з непризначеним спочатку пенальті у ворота Ньюкасла, воно було вірним.
Я все ще вірю — я старомодний у цьому питанні, що рішенням на полі слід надати трохи більше авторитету, бо суддя перебуває всередині, він відчуває гру, керує нею", — сказав головний тренер Ньюкасла.