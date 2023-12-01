Англія

Після матчу з "канонірами", про критику ВАР ми від тренера "сорок" не чули.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау розкритикував роботу ВАР на фоні суперечного пенальті в ворота його команди на 90+8 хвилині матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:1). Цитує англійця beIN Sports.

"Я хотів би бачити менше ВАР. У мене немає проблем з визначенням офсайду, тому що це максимально схоже на правду: чи згоден ти з рішенням чи ні, лінії дають однозначну відповідь. В іншому я не прихильник ВАР.

Я все ще думаю, що це просто думка однієї людини проти думки іншої людини. Це дуже суб'єктивно. Я хотів би бачити менше ВАР.