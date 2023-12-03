Англія

На Етіхаді може з'явитися черговий аргентинець.

Півзахисник аргентинського Рівер Плейт Клаудіо Ечеверрі може продовжити кар'єру в Англії.

За інформацією Sky Sports , в послугах 17-річного вундеркінда зацікавлений Манчестер Сіті. Скаутів діючого чемпіона Англії вразила гра молодого аргентинця на юніорскому чемпіонаті світу, який днями завершився у Індонезії.

На Мундіалі U-17, капітан юніорської збірної Аргентини провів сім матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

Діючий контракт юного таланту з Рівер Плейт діє до 31 грудня 2024 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйона євро.

У складі Рівера Клаудіо Ечеверрі провів загалом чотири матчі та відзначився однією гольовою передачею.