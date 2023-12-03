Англія

Завершився ще один поєдинок 14-го туру чемпіонату Англії.

У рамках чотирнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав Фулгем на Енфілді.

Перший тайм зустрічі порадував глядачів аж чотирма голами. Спочатку автогол Лено вивів вперед Ліверпуль, після чого Вілсон зрівняв рахунок у матчі. Мак Аллістер і Тете відзначилися пізніше.

Ближче до завершення другої половини матчу Фулгем вперше у цій грі вийшов вперед, але втримати хоча б нічию не зумів. Господарі поля двічі відзначилися протягом двох хвилин, у підсумку здобувши 3 очки.

Ліверпуль — Фулгем 4:3

Голи: Лено, 20 (автогол), Мак Аллістер, 38, Ендо, 87, Александер-Арнольд, 88 — Вілсон, 24, Тете, 45+3, Декордова-Рід, 80

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Матіп (Конате, 69), ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Гакпо, 65), Мак Аллістер (Гомес, 65), Гравенберх (Ендо, 84) — Салах, Нуньєс, Діас

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 75), Бессі, Рім, Робінсон — Рід (Вінісіус, 90), Палінья — Вілсон (Вілліан, 62), Перейра (Керні, 62), Івобі (Декордова-Рід, 75) — Хіменес