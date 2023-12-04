Англія

Італієць задоволений грою його команди у цьому сезоні.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував гру своєї команди у сезоні 2023/24. Цитує італійця Фабриціо Романо.

"Є лише одна команда в АПЛ, яка втратила одразу трьох важливих гравців минулого літа — і це Брайтон. Незважаючи на це, зараз нам все одно вдається демонструвати якісний футбол.

Інші команди особливо нікого не продавали, купуючи при цьому багато нових гравців. Брайтон, у свою чергу, продав трьох гравців і продовжує демонструвати той футбол, за який нас люблять вболівальники", — сказав італійський фахівець.

Наразі, Брайтон йде на восьмій сходинці турнірної таблиці АПЛ та на другому місці у групі В Ліги Європи, достроково вийшовши у наступний раунд змагань.