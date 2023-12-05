Наставник дав свій коментар.
ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
05 грудня 2023, 16:23
Ерік тен Гаг спростував інсайди про негативну атмосферу у Манчестер Юнайтед.
"Публікації в медіа про гравців – це неправда. Жодного хаосу в роздягальні. У будь-якій команді завжди будуть гравці, які не грають або грають менше. Відповідно, вони менш щасливі.
У деяких обставинах це необхідно, а їм потрібно чекати шансу. Але ні, у нас немає проблем", — наводить слова тен Гага журналіст Фабріціо Романо.
Раніше Пірс Морган назвав головного тренера МЮ "клоуном".