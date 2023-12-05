Англія

Наставник дав свій коментар.

Ерік тен Гаг спростував інсайди про негативну атмосферу у Манчестер Юнайтед.

"Публікації в медіа про гравців – це неправда. Жодного хаосу в роздягальні. У будь-якій команді завжди будуть гравці, які не грають або грають менше. Відповідно, вони менш щасливі.

У деяких обставинах це необхідно, а їм потрібно чекати шансу. Але ні, у нас немає проблем", — наводить слова тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Раніше Пірс Морган назвав головного тренера МЮ "клоуном".