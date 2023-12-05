Британський ведучий жорстко розкритикував тен Гага.
ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
05 грудня 2023, 13:01
Британський журналіст і ведучий Пірс Морган, який став відомим футбольній громадськості завдяки інтерв'ю з Кріштіану Роналду торік, знову розкритикував наставника МЮ Еріка тен Гага.
У соціальній мережі Х Морган написав: "Як цього клоуна досі не звільнили?" – дивується Морган, коментуючи фотографію нідерландського фахівця.
Нагадаємо, що тен Гаг очолює Манчестер Юнайтед із літа минулого року.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед оголосить про угоду між Реткліффом та Глейзерами на початку наступного тижня.