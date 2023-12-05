Англія

Футболісти досі не готові.

У рамках п'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Челсі.

Як повідомив головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно, у поєдинку не візьмуть участі Крістофер Нкунку та Ромео Лавія.

Обидва футболісти ще не набрали оптимальних кондицій, щоб бути доступними на майбутню гру.

Нагадаємо, що Нкунку та Лавія ще не встигли дебютувати за Челсі через травми.

Матч Манчестер Юнайтед — Челсі пройде 6 грудня о 22:15.