Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 15-го туру чемпіонату Англії, який пройде 6 грудня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Астон Віллою та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Вілла Парк.

НЕДІЛЯ, 3 ГРУДНЯ, 22:15. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Як і очікувалося на тлі гучної літньої трансферної кампанії, Астон Вілла продемонструвала цього сезону прогрес і зараз перебуває в топ-4 турнірній таблиці АПЛ. Випереджають команду Унаї Емері лише Манчестер Сіті, Ліверпуль та лондонський Арсенал, але, звичайно, рівень щільності у верхній частині таблиці також не дає нам права забувати ні про Тоттенгем, ні про Ньюкасл Юнайтед.

До того ж, варто зазначити, що Астон Вілла схильна помилятися і втрачати очки в тих матчах, де цього найменше очікуєш. Серед останнього варто згадати поразку від Ноттінгем Форест чи останню нічию з Борнмутом. Але з іншого боку, "леви" мають у своєму активі перемоги над Тоттенгемом та Челсі, причому успіх над "шпорами" варто оцінювати як набрані три очки проти прямого конкурента.

А ось Манчестер Сіті у своєму останньому поєдинку обіграти Тоттенгем не зміг. Залишимо суддівські скандали осторонь — про це вже багато сказано. Просто відзначимо, що "шпори" у тому матчі грали без своїх основних центрів захисту та півзахисту, але це не завадило їм звести результат матчу з "містянами" до підсумкового рахунку 3:3. Та гра була дуже відкритою, тоді як Астон Вілла навряд чи захоче проводити матч за таким ж сценарієм проти діючого чемпіона.

Манчестер Сіті підходить до поєдинку проти Вілли з деяким тягарем відповідальності. Команда Хосепа Гвардіоли не знає перемог в АПЛ у трьох матчах поспіль, зігравши внічию з Челсі, Ліверпулем та Тоттенгемом. Але й календар "містян" язик не повертається назвати якимось простим, тому нічого катастрофічного для Сіті наразі не сталося. Так, є втрачене лідерство на користь Арсеналу, але відставання в три очки продовжить бути не таким уже й великим, якщо вдасться обіграти Астон Віллу.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,76, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Емі Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь — Кеш, Камара, Дуглас Луїс, Макгінн — Воткінс, Діабі

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке — Фоден, Стоунс, Льюїс, Доку — Хуліан Альварес, Бернарду Сілва — Голанд

Не зіграють: Буендія, Мінгз, Траоре — Де Брюйне, Нунеш, Родрі, Гріліш

Під питанням: ... — Доку

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