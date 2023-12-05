Римський клуб вийшов до чвертьфіналу турніру.
Лаціо - Дженоа, getty images
05 грудня 2023, 23:56
У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії римський Лаціо приймав на своєму полі Дженоа.
Рахунок у зустрічі було відкрито вже на п'ятій хвилині після гола Маттео Гендузі, проте більше команди у цьому протистоянні не забивали.
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський з'явився на полі на 62-ій хвилині, проте вплинути на підсумковий результат він не зміг — "орли" йдуть далі.
Лаціо - Дженоа 1:0
Гол: Гендузі, 5