Англія

Ілля вийде у старті проти Крістал Пелес, а Єгор — проти Брайтона.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі прийматиме Брентфорд, тоді як Борнмут вирушить в гості до Крістал Пелес.

У стартовому складі "вишень" традиційно вийде український центральний захисник Ілля Забарний.

Крім того, втретє поспіль з перших хвилин за Брентфорд зіграє український центральний півзахисник Єгор Ярмолюк.

Обидва матчі почнуться сьогодні, 6 грудня, о 21:30 за київським часом.