Англія

Нідерландець не бачить кризи у МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не згоден з тими, хто вважає, що його команда в кризі. Його слова наводить goal.com.

"Криза? Ми так не думаємо. Ми на правильному шляху, зберігаємо спокій та впевнено дивимося на процес. Всередині клубу знають, що саме треба збудувати та на, що спиратися.

Як я вже сказав, ми рухаємось у правильному напрямку, нас не відволікає критика навколо. Ми дуже самокритичні, знаємо, що швидко не станемо щасливими. Завжди хочемо робити щось краще і якщо ми робимо щось не дуже добре, відразу намагаємося це виправити.

І ми хочемо продовжувати в тому ж дусі, тому що сезон довгий, нам потрібно багато покращити, якщо хочемо досягти успіху, але ця команда здатна на це", — сказав Тен Гаг.

Вчора, в рамках 15-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд здолав лондонський Челсі (2:1) та піднявся на шосту позицію англійської першості.