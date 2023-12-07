Пеп, Getty Images
07 грудня 2023, 15:47
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола після поразки
від Астон Вілли (0:1) заявив, що може закінчити кар'єру по завершенню цього сезона.
"Якщо ми зробимо требл цього сезону, я завершу кар'єру. Я знаю, що це надзвичайно складно. В Англії було багато чудових команд, але тільки та, якою керував сер Алекс Фергюсон і ми змогли це зробити"
, — сказав Гвардіола під час флеш-інтерв'ю для Amazon Prime
.
Програвши у 15-у турі АПЛ, Манчестер Сіті довів свою безвиграшну серію в рамках чемпіонату Англії до чотирьох матчів.