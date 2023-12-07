Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 6 грудня 2023 року, 22:15.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги бірмінгемська Астон Вілла з відмінним вибором тактики здолала Манчестер Сіті.

У "містян" були проблеми впродовж усього протистояння як в атаці, так і в захисті, бо суперники на власному полі вирішили грати з позиції сили.

І в підсумку чинні чемпіони країни пропустили під час контратаки в другому таймі через випадковий рикошет, після чого більше не змогли повернутись до гри.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті в 15 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Бейлі, 74

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Бейлі (Діабі, 84), Тілеманс (Ремзі, 85), Дуглас Луїс, Макгінн — Камара, Воткінс.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Льюїс (Нунеш, 68), Стоунз — Фоден (Бобб, 73), Сілва, Альварес (Ковачич, 68) — Голанд.

Попередження: Воткінс, Камара — Стоунз, Льюїс.