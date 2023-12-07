Англія

"Червоні дияволи" готові розлучитися із трьома футболістами.

Манчестер Юнайтед готовий розлучитися із трьома гравцями найближчим часом, повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, для трансферу до зимового трансферного вікна доступні Каземіро, Рафаель Варан і Джейдон Санчо. Клуб "проявить гнучкість", якщо отримає пропозиції щодо інших гравців.

Що гойдається Каземіро, то тен Гаг хоче бачити у команді півзахисника іншого типу. Сам бразилець теж схиляється до того, щоб залишити клуб.

Цього сезону Варан і Каземіро провели по 8 матчів в АПЛ, а Санчо — три.