"Червоні дияволи" готові розлучитися із трьома футболістами.
ВАРАН, GETTY IMAGES
07 грудня 2023, 15:59
Манчестер Юнайтед готовий розлучитися із трьома гравцями найближчим часом, повідомляє The Independent.
За інформацією джерела, для трансферу до зимового трансферного вікна доступні Каземіро, Рафаель Варан і Джейдон Санчо. Клуб "проявить гнучкість", якщо отримає пропозиції щодо інших гравців.
Що гойдається Каземіро, то тен Гаг хоче бачити у команді півзахисника іншого типу. Сам бразилець теж схиляється до того, щоб залишити клуб.
Цього сезону Варан і Каземіро провели по 8 матчів в АПЛ, а Санчо — три.