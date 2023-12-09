Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 16-го туру чемпіонату Англії, який пройде 9 грудня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Борнмутом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

СУБОТА, 9 ГРУДНЯ, 17:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Усі представники Манчестер Юнайтед за підсумками минулого місяця отримали нагороди найкращих в АПЛ: Ерік тен Гаг став найкращим тренером, Гаррі Магвайр – гравцем, а Алехандро Гарначо – автором найкращого гола. Однак, чи був той період однозначно успішним? Якщо поглянути на рівень суперників — МЮ і без того мав здобувати той результат, який він у підсумку здобув.

Фулгем, Евертон та Лутон не були достатніми аргументами для того, щоб переконатися, що криза у стані команди Еріка тен Гага підійшла до свого завершення. Однак у минулому матчі проти Челсі гравці Манчестер Юнайтед вперше за довгий час зіграли саме у футбол, при цьому змогли здобути більш ніж заслужену перемогу. Це дає деякі сподівання на щасливе майбутнє, проте передчасних висновків робити не будемо.

Борнмут останнім часом також набрав дуже вражаючу форму — нарешті ми побачили перші плоди роботи Андоні Іраоли не лише за грою, а й у результатах. Це дозволило Іллі Забарному та компанії помітно віддалитися від зони вильоту аж на сім очок.

В останніх чотирьох поєдинках АПЛ Борнмут здобув три перемоги і один матч звів унічию, причому суперники "вишень" були непростими. Перемоги над Ньюкаслом, Шеффілд Юнайтед та Крістал Пелес, а також одне набране очко з Астон Віллою — дуже вражаючі показники як для команди, основним завданням якої все ж є збереження прописки у Прем'єр-лізі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,58, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,65. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Лінделеф, Шоу — Мейну, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт, Сіністера — Соланке Не зіграють: Лісандро, Маласія, Діалло, Каземіро, Еріксен, Санчо — Ааронс, Адамс, Скотт, Фредерікс, Маркондес, Рендольф Під питанням: Сарр, Даєр — Келлі ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА