Англія

Німець схвально відгукнувся про свого футболіста.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився стосовно центарльного захисника команди Вірджила ван Дейка. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Вірджил – найкращий захисник у світі. Так було завжди і так буде завжди

Чи були в нього менш вдалі відрізки? Так. Але якщо ви покажете мені хоч одного гравця, у якого їх не було, буду дуже радий з ним познайомитися. Чесно кажучи, мабуть, всі ми такі.

Коли ми озираємось назад, у минуле, дивлячись на Ріо Фердинанда... Не хочу його звинувачувати, але хіба він був завжди в найкращій формі? Чи Яп Стам, Самі Хююпя чи хтось ще?

Чи завжди вони були ідеальними? Ні, ніхто не був і ніхто не буде. Так що так, Вірджіл у такій формі для нас суперважливий", — заявив німецький фахівець.