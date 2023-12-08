Англія

Найсильніша ліга світу.

Напередодні матчу 16-го туру АПЛ між Манчестер Юнайтед та Борнмутом, головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився з приводу прогреса його команди та конкуренції в чемпіонаті Англії.

"Ми знаємо, в якому напрямку прямуємо. Манчестер Юнайтед зараз у кращій формі, ніж раніше, видно, що наша гра стає кращою. Але ми знаємо, що у цій лізі дуже висока конкуренція. Команди АПЛ вбивають один одного у кожному матчі, тому ми знаємо, що потрібно бути готовими до кожної гри.

Борнмут теж у дуже хорошій формі. Це дуже сильна команда, добре організована, з майстерними футболістами.

Як я вже казав, тут усі вбивають усіх, тому команді треба бути готовою до цієї гри на 100%", — наводить слова головного тренера "манкуніанців" BBC

Матч 16-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед-Борнмут відбудеться дев'ятого грудня о 17:00 за київським часом.