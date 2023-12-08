Англія

Втрата для команди італійського фахівця.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував травму вінгера своєї команди Ансу Фаті. Його слова наводить BBC.

"Новини про Фаті невтішні. Йому знадобиться три місяці на відновлення після травми.

Це погана новина для нас, тому що він грав все краще, краще розумів наші ідеї. Мені шкода і його, і команду, особливо зараз, коли ні Велбек, ні Енсісо не можуть нам допомогти", — сказав італієць.

Цього сезону, Ансу Фаті зіграв за Брайтон 14 матчів, забивши чотири голи та віддавши одну результативну передачу.

У рамках 16-го туру АПЛ, Брайтон буде приймати Бернлі. Гра відбудеться дев'ятого грудня о 17:00 за київським часом.