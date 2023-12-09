Англія

Сексизм чи ні?

Колишній півзахисник Манчестер Сіті, Ньюкасла, Марселя та збірної Англії Джоуї Бартон зроби неоднозначну для сучасного суспільства заяву про жінок у чоловічому футболі. Про це йдеть на його сторінці у соцмережі Х.

"За своє футбольне професійне життя я неодноразово бачив, як жінки компроментували себе в чоловічому футболі, це просто смішно. Я вже навіть збився з рахунку.

Жінки відправляли гравцям свої оголені фотографії. Заводили повноцінні романи та розбивали шлюби. Щоб повірити в це, треба через таке пройти. Подібне відбувається постійно.

Дуже небезпечно мати жінок на певних посадах у певних відділах чоловічого футболу, бо зрештою, як сказав би мій добрий друг: "Вони не з дерева зроблені, хлопче". Це вірний шлях до катастрофи", — заявив скандальний у минулому футболіст.