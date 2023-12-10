Англія

Михайло Мудрик також провів непоганий матч, але його команда програла — 0:2.

Челсі в рамках поєдинку шістнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату відправився на Гудісон до Евертона. В стартовому складі лондонців вийшов Михайло Мудрик, тоді як Віталій Миколенко вже традиційно був у одинадцятці гравців Евертона. Так зазначимо, що Маурісіо Почеттіно довірив місце в старті Армандо Брої.

З перших хвилин команди задали доволі непоганий темп гри, тому перший момент довго чекати не довелось. Мудрик отримав м'яч у чужому штрафному та покотив на Енцо в центр — Пікфорд врятував свою команду після удару Фернандеса. "Іриски" витримали стартовий тиск супротивника та згодом відсунули гру від своїх воріт.

Втім, саме Челсі мав наступну змогу, щоб відкрити рахунок, коли Коул Палмер відважився на удар з дальньої відстані — м'яч летів точно в верхній кут, проте Пікфорд був на висоті. Команди обмінювались непоганими випадами, Михайло Мудрик був доволі активним на фланзі, а Миколенко багато що перехоплював на своєму фланзі — до дійсно небезпечного моменту справа не доходила.

Втім, на цьому перший тайм не скінчився. Через травми поле покинули Ріс Джеймс та Ешлі Янг. Також певні проблеми були в Брентвейта, але він зміг продовжити гру. Відпочивати команди пішли при рахунку 0:0. На початку другого тайму Челсі йшов в атаку великими силами, але забив Евертон: Макніл вивів Калверт-Льюїна віч-на-віч, але той не зміг пробити Санчеса, а ось Дукуре на добиванні не вибачив. 1:0.

"Пенсіонери" ще більше підвищили темп гри та намагались зрівняти рахунок. Спершу Палмер прошив стінку з гравців Евертона низом, але Пікфорд гарно обрав позицію та м'яч забрав. Згодом Мудрик відмінно прострілив з флангу, а Енцо тягнучись до м'яча пробив — Миколенко в падінні заблокував удар. Варто відзначити, що Віталій просто-таки випалював свій фланг та постійно рятував команду в центральній зоні.

Що стосується Мудрика, то Михайло дограв матч до кінця й був одним з найкращих у складі лондонців, проте його передачам з флангу завжди трохи чогось не вистачало. Челсі вірив в те, що зможе врятувати матч, але Евертон зняв усі питання в компенсований час. Петрович вибив м'яч кулаками після подачі з кутового, а Доббін, що опинився на підбиранні, загнав м'яч у ворота. 2:0. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "ірисок".

Евертон — Челсі 2:0

Голи: Дукуре, 54, Доббін, 90+2

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 41), Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує (Онана, 46) — Гаррісон (Доббін, 86), Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн

Челсі: Санчес (Петрович, 84) — Джеймс (Колвілл, 27), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья (маатсен, 84) — Кайседо, Фернандес (Стерлінг, 66) — Палмер, Галлагер, Мудрик — Броя (Джексон, 67)

Попередження: Гує, Брентвейт — Палмер, Мудрик