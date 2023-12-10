Англія

Команда Анге Постекоглу завершила серію з п'яти матчів поспіль без перемог, що тривала більше місяця.

Англійська Прем’єр-ліга цими вихідними цілком виправдовує свій поважний статус через велику кількість інтригуючих протистоянь на будь-який смак. І особливо цікавила лондонський Тоттенгем тема камбеків, оскільки іншого шляху колектив Анге Постекоглу після п’яти поспіль матчів без перемог просто не мав. А грати в рамках шістнадцятого туру "шпорам" доводилось не аби з ким, а з Ньюкаслом, до якого останнім часом також багато запитань.

Перше з них — чи буде єврокубкова весна в команді Едді Гау? Друге — у якому саме турнірі вона буде відбуватись? Третє — а чи будуть єврокубки в "сорок" у наступному сезоні взагалі? Бо й вони сенсаційною поразкою від Евертона посеред тижня (0:3) значно погіршили свої позиції по відношенню до виступів конкурентів. Але якщо вже й Манчестер Юнайтед програв Борнмуту вдома днем раніше (0:3), то не користатись цим фактором було просто нерозумно.

Команда Едді Гау не зробила замін у стартовому складі в порівнянні з попередньою грою й це дуже дорого їй коштувало. Просто не вистачало сил гостям не те, щоб проводити атаки, а й щоб банально більш ретельно захищати власні ворота. Тоттенгем намагався цим скористатись від самого початку гри, але з голом у його виконанні довелось трохи зачекати. Навіть непогані моменти в Ньюкасла за участі Гімараеса й Ісака за цей час виникали біля чужих воріт.

Але "шпори" все ж таки заколисали захист опонентів на 26 хвилині й Удоджі завершив широкий розіграш атаки, який сам і розвернув на лівий фланг передачею на Сона, після чого замкнув простріл партнера у відповідь до зони перед воротарським. Рівно таким саме чином Тоттенгем уже під завісу першого тайму забив і свій другий м’яч, але цього разу кореєць прострілював уже на Рішарлісона.

Власне, на цьому все. Команда Гау, коли в цьому сезоні до перерви отримує два м’ячі у власній ворота, майже ніколи не те що не відіграється, а й навіть не дуже робить якісь спроби в напрямку цього. Доказом цього твердження слугував другий тайм цього матчу. Дуже прісний і односторонній. Тоттенгем продовжував атакувати й зрештою скористався помилками в захисті опонентів заради додаткових м’ячів від бразильського нападника та Сона. Останній забивав із пенальті, який привіз Дубравка.

Тоді на полі вже тривав справжній хаос, бо команда Постекоглу відверто куражилась, а Ньюкасл намагався якнайшвидше зупинити це неподобство. І коли вже "шпорам" просто набридло грати в футбол, вони вчергове подарували м’яч суперникам перед власним штрафним, завдяки чому зміг відзначитись Жоелінтон із передачі Вілсона. Хтось скаже, що таким чином "сороки" уникнули розгрому. Не уникнули.

У наступному турі лондонський Тоттенгем зіграє в гостях у Ноттінгем Форест, а Ньюкасл посеред тижня прийматиме італійський Мілан у Лізі чемпіонів УЄФА, після чого вдома зіграє проти Ньюкасла.Тоттенгем — Ньюкасл 4:1Удоджі, 26, Рішарлісон, 38, 60, Сон, 85 (пен.) — Жоелінтон, 90+2Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума (Скіпп, 86), Сарр (Гейб’єрг, 73) — Кулушевські, Джонсон (Хіль, 86), Сон (Донлі, 90) — Рішарлісон (Ло Чельсо, 73).Дубравка — Тріпп'єр (Крафт, 86), Ласеллс, Шер, Лівраменто (Голл, 74) — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Вілсон, 64), Ісак (Лонгстафф, 64), Гордон (Рітчі, 74).Попередження: Ромеро — Ласеллс, Жоелінтон, Тріпп’єр