Англія

Нові чутки щодо наступника тен Гага продовжують з'являтися.

Іспанець Хулен Лопетегі маю хороші шанси стати наступним головним тренером Манчестер Юнайтед, пише портал Relevo.

Лопетегі залишився без команди у серпні, коли його звільнили з Вулвергемптона. Нещодавно він відхилив солідну пропозицію від Аль-Іттіхада, оскільки мав намір повернутися до роботи в Англії. 57-річний спеціаліст закоханий у місцеву культуру, а також повагу, яку до нього там завжди виявляли.

Керівництво Манчестер Юнайтед звернуло увагу на Лопетегі, оскільки він знає мову та лігу, а також через його досвід в Європі (він виграв Лігу Європи із Севільєю). Зазначається, що іспанець також має хороші стосунки з кількома гравцями манкуніанців, з якими він познайомився за час роботи у мадридському Реалі (Регілон, Варан, Каземіро).

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Баварії в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.