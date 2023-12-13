Англія

Захисник Манчестер Сіті розповів про вплив українця на стиль його гри.

Лівий захисник Манчестер Сіті Серхіо Гомес в інтерв'ю порталу Relevo поділився, чому мав звертати увагу на гру українця Олександра Зінченка.

Іспанець нагадав, що приєднався до манкуніанців після переходу гравця збірної України до Арсеналу.

"Я дивився багато ігор Зінченка. Я прийшов до Манчестер Сіті, тому що він пішов, так захотів тренер. Я отримував нарізки його гри в Арсеналі, тому що він (Гвардіола) хотів, щоб я звернув увагу на те, що робив він (Зінченко). У нього схожа на мою ситуація: у збірній він грав вище, а у клубі був крайнім захисником", — сказав 23-річний Гомес.

У цьому сезоні іспанський захисник взяв участь у 6 матчах Манчестер Сіті у всіх турнірах, провівши на полі всього 162 хвилини.