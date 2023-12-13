Англія

Англійський хавбек відзначився у ворота Црвени Звезди.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вирушив у гості до Црвени Звезди, де здобув переважно резервним складом перемогу з рахунком 3:2.

Автором третього гола у складі "містян" став опорний півзахисник Калвін Філліпс, який реалізував пенальті на 85-ій хвилині.

Для 28-річного англійця цей м'яч у ворота Црвени Звезди став дебютним за Манчестер Сіті у всіх турнірах — для цього йому знадобилося провести 30 поєдинків.

Нагадаємо, Калвін перейшов до Ман Сіті з Лідса влітку 2022 року за 49 мільйонів євро.