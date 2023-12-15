Англія

Сім гравців "сорок" у лазареті.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував невтішну ситуацію у клубі з травмами основних гравців. Цитує англійця London World.

"На матч із Челсі у Кубку ліги ми вирушимо найкращим складом, який у нас тільки є. Жодна команда не впорається з тією кількістю травм, що ми маємо на даному відрізку. Деякі хлопці повертаються, але вони поки що не в кращій формі.

Тріпп'єр пропускає цю гру через дискваліфікацію, подивимося, в якому стані Ентоні Гордон, але скоріш за все він також буде відсутній", — сказав Гау.

Матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги між Ньюкаслом та Челсі відбудеться 20 грудня о 21:45 за київським часом.