Англія

Німець налоштовує своїх гравців.

Напередодні центрально матчу 17-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед, головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп згадав нищівну перемогу своєї команди над найближчим суперником із рахунком 7:0.

"Минулого разу ми обіграли Юнайтед із рахунком 7:0, але того дня ми розуміли, що це дивний результат, який відбувається раз у житті. І якщо ця обставина комусь і допоможе у наступній грі, то це команді, яка програла з рахунком 7:0, а не команді, яка перемогла з таким рахунком.

Якщо не брати до уваги той результат, то ми просто проведемо футбольний матч з нашим історичним суперником у нас вдома. Це саме по собі має зробити цю гру особливою. Хочу, щоб моя команда розуміла весь контекст зустрічі та виклалася на повну", — наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпулю

Матч 17-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед відбудеться на Енфілд Роуд, 17-го грудня о 18:30.