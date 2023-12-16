Англія

Несподівана інформація щодо чинного контракту гравця з клубом.

Французький центральний захисник Рафаель Варан став гравцем англійського Манчестер Юнайтед улітку 2021 року, коли перейшов із мадридського Реала за 40 млн євро.

Однак через різноманітні травми процес адаптації 30-річного виконавця в Англії розтягнувся на чималий термін і в підсумку він провів за "Червоних дияволів" усього 76 матчів (2 голи + 1 гольовий пас) станом на поточний момент.

У момент підписання контракту з клубом повідомлялось, що угода буде чинною до 2025 року.

Однак, як удалось дізнатись The Athletic, ця інформація не достеменно відображає реальний стан відносин гравця та Манчестер Юнайтед.

Річ у тім, що контракт француза завершується вже влітку 2024 року, тоді як додатково в ньому прописані кілька незгаданих умов, відповідно до яких угода може бути автоматично продовжена ще на один рік.

Повідомляється, що ці "додаткові пункти" гравець наразі не виконав, тому вже наступного літа він може залишити Манчестер Юнайтед без жодної компенсації для останніх.

У поточному сезоні Варан відіграв 13 матчів, забивши один гол.