Англія

Німець натхненний можливістю виграти АПЛ.

Головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп висловився з приводу боротьби його команди за перемогу у АПЛ. Його слова наводить Sky Sports.

"Я від початку знав, що в нас дуже хороша команда. Всі ми знали, як добре можуть грати ці хлопці.

Всі команди, які борються за топ-4, просто видатні. Ми провели хорошу передсезонку, в ході якої жодного разу не тренували гру 10 на 11, але у перших п'яти матчах нам часто доводилося грати саме так. Ми впоралися з цим і це допомогло нам згуртуватися.

Мені подобаються кроки, які ми робимо. Потрібно подивитися, чи вони досить великі для того, щоб взяти титул. Але я бачу розвиток. Це мені і потрібно, щоб зрозуміти, де все це може закінчитися", — сказав німецький фахівець.

Наразі, Ліверпуль йде на на першому місці АПЛ, випереджаючи найближчого конкурента лондонський Арсенал на один пункт. 17-го грудня, команда Юргена Клоппа зустрінеться з Манчестер Юнайтед на Енфілд Роуд. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.