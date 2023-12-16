Лондонський клуб виявляє інтерес до 22-річного захисника.
ГОНСАЛУ ІНАСІУ, GETTY IMAGES
16 грудня 2023, 18:51
Арсенал може придбати захисника Гонсалу Інасіу, повідомляє A Bola.
За інформацією джерела, "каноніри" готуються найближчими тижнями направити Спортінгу пропозицію на суму близько 60 млн євро. За чутками, така клаусула у контракті гравця.
Стверджується, що лондонський клуб слідкує за Інасіу з минулого сезону.
У поточному сезоні Інасіу провів 13 матчів у чемпіонаті Португалії та забив 1 гол.