Англія

Лондонський клуб виявляє інтерес до 22-річного захисника.

Арсенал може придбати захисника Гонсалу Інасіу, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, "каноніри" готуються найближчими тижнями направити Спортінгу пропозицію на суму близько 60 млн євро. За чутками, така клаусула у контракті гравця.

Стверджується, що лондонський клуб слідкує за Інасіу з минулого сезону.

У поточному сезоні Інасіу провів 13 матчів у чемпіонаті Португалії та забив 1 гол.