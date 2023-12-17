Зазначається, що "містяни" планують викупити 28-річного португальця у січні за 50 млн. фунтів стерлінгів. У гравці особисто зацікавлений головний тренер "Сіті" Пеп Гвардіола.

Також опорним півзахисником серйозно цікавляться Ліверпуль та Баварія.

Діючий контракт португальця з "дачниками" розрахований до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один рік для клубу. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону, Жоау Палінья зіграв за Фулгем 16 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.