Англія

Головний опонент "Червоних дияволів" — каталонська Барселона.

Англійський Евертон у поточному сезоні демонструє дивовижні прояви характеру та не збирається миритись навіть із дисциплінарними санкціями у вигляді позбавлення чималої кількості очок.

При цьому команді Шона Дайча дуже активно допомагає вибиратись із зони вильоту бельгійський опорний півзахисник Амаду Онана, який одразу став важливим гравцем для клубу ще після свого трансферу із французького Лілля за 35 млн євро.

Оскільки для "ірисок" 22-річний виконавець є важливим гравцем, то вони не мають особливого бажання розставатись із ним під час зимового трансферного вікна.

Однак шалені гроші від клубів-претендентів на гравця можуть змусити клуб змінити свою думку.

Наразі вже відомо про інтерес каталонської Барселони щодо Онана, але на обрії знову з’являється Манчестер Юнайтед із уже другою спробою запросити Амаду до власного складу.

Ціна питання — 55-60 млн євро, у які Евертон оцінив власного футболіста.

Чинний контракт футболіста розраховано до 2027 року.

У цьому сезоні Онана відіграв 16 матчів, забивши два м’ячі та віддавши один гольовий пас.