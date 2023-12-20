Англія

Лондонці хочуть підсилити свій центр захисту.

Тоттенгем розпочав переговори щодо підписання центрального захисника Ніцци Жан-Клера Тодібо у січні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Француз високо оцінюється лондонським клубом. Романо зазначає, що домовитися щодо трансферу "шпорам" буде нелегко.

Тодібо також перебуває у сфері інтересів Манчестер Юнайтед ще з червня.

У цьому сезоні 23-річний гравець вже взяв участь у 14 матчах Ніцци у Лізі 1, відзначившись асистом. Портал transfermarkt оцінює захисника у 35 мільйонів євро.