Арсенал вважає Дугласа Луїса "ідеальним гравцем"

Англія

"Каноніри" хочуть підписати бразильського хавбека Астон Вілли.

Арсенал продовжує шукати варіанти підсилення центру півзахисту в зимове трансферне вікно через травму Томаса Парті.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний бразилець залишається чи не головною ціллю "канонірів" на цю зиму, оскільки у таборі клубу з Північного Лондона вважають його "ідеальним гравцем".

Втім, здійснити цей потенційний трансфер буде дуже непросто, оскільки позиція Астон Вілли незмінна — бірмінгемці не хочуть відпускати Дугласа Луїса та розраховують на нього в довгостроковій перспективі.