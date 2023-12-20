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    20 грудня 2023, 18:57

    Арсенал вважає Дугласа Луїса "ідеальним гравцем"

    "Каноніри" хочуть підписати бразильського хавбека Астон Вілли.

    Дуглас Луїс, getty images
    Дуглас Луїс, getty images 20 грудня 2023, 18:57

    Арсенал продовжує шукати варіанти підсилення центру півзахисту в зимове трансферне вікно через травму Томаса Парті.

    Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний бразилець залишається чи не головною ціллю "канонірів" на цю зиму, оскільки у таборі клубу з Північного Лондона вважають його "ідеальним гравцем".

    Втім, здійснити цей потенційний трансфер буде дуже непросто, оскільки позиція Астон Вілли незмінна — бірмінгемці не хочуть відпускати Дугласа Луїса та розраховують на нього в довгостроковій перспективі.

    Нагадаємо, Арсенал вже намагався підписали бразильського хавбека "левів" у минуле зимове трансферне вікно, проте зазнав невдачі.

    Раніше повідомлялося, що Астон Вілла встановить цінник на Дугласа Луїса у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів, що в чотири рази більше, аніж пропонували "каноніри".

     

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