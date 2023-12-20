Англія

Команда Девіда Моєса спромоглась тільки на одну притомну атаку впродовж матчу, у якому взагалі не піклувалась про захист власних воріт.

Англійський футбол перед завершенням календарного року невпинно постачає нам ледь не більше футболу, аніж у будь-який період до цього. У Прем’єр-лізі відгомоніли чергові захоплюючі вихідні, і одразу ж посеред тижня увагу до себе привернув Кубок англійської ліги, у рамках якого команди вже встигли дістатись чвертьфінальної стадії.

Заключним матчем на цьому етапі турніру, по завершенню якого мало відбутись жеребкування наступного раунду змагань, мала стати зустріч на Енфілді поміж Ліверпулем та лондонським Вест Гемом. Команди Юргена Клоппа та Девіда Моєса виграли свої групи в Лізі Європи УЄФА, і доволі цікавий футбол демонстрували в чемпіонаті, тож було навіть цікаво, хто з них захоче затриматись ще й у третьому з можливих чотирьох турнірах.

Але, як такої, боротьби в цій грі не було. Ми просто не зрозуміли достеменно, що саме нам хотів зобразити гостьовий колектив, бо ні гри в захисті в нього не було, ні тим паче в атаці нічого не давали створити опоненти. Дуже важкий футбол від Вест Гема, на тлі якого навіть відсутність звичної інтенсивності в атаці від Ліверпуля виглядала як потужний шторм біля чужих воріт.

Проте перший тайм, незважаючи на велику перевагу за всіма показниками на користь "червоних", приніс нам тільки один забитий м’яч. Його під завісу першої пів години ігрового часу оформив Собослаї дальнім ударом під протилежну стійку з правого флангу. Цілком логічний та ще й видовищний гол, завданням якого було позначення переваги команди Клоппа, яку ми й так спостерігали наочно.

У другій половині гри дива не відбулось, бо Моєс плив за течією й, здається, будував плани вже на наступну гру його команди, аніж переймався тим, що відбуватиметься на полі. Ось і його гравці не надто переймались грою в захисті, бо ті голи, що забивав Ліверпуль, були схожі на приклади розкривання захисту суперників під час тренувальної гри. Узагалі без жодного спротиву.

Не забив, напевно, тільки помітно активний Елліотт, через що його можна тільки пожаліти. А ось Джонс, Салах та Гакпо суперників не пошкодували. Ще й Нуньєс міг досипати трохи від себе, але гостей урятувала стійка. На тлі цього результативний вихід до контратаки від Боуена навіть у якості малого втішного призу взагалі не був гідною відповіддю.

Фінальний свисток арбітра Тіма Робінсона із Суссекса відправив у півфінал Кубка англійської ліги Ліверпуль, тоді як для лондонського Вест Гема шлях у цьому змаганні добіг до завершення.— Вест Гем 5:1Собослаї, 28, Джонс, 56, Гакпо, 71, Салах. 82, Джонс, 84 — Боуен, 77Келлегер — Гомес, Кванса, ван Дейк (Конате, 60), Цимікас (Бредлі, 68) — Собослаї (Салах, 60), Ендо (Александер-Арнольд, 60), Джонс — Елліотт, Нуньєс, Гакпо (Діас, 78).Ареола — Цоуфал (Керер, 73), Огбонна, Мавропанос, Джонсон — Е. Альварес (Інгз, 81), Соучек — Кудус (Ворд-Праус, 72), Бенрахма (Пакета, 57), Форнальс — Боуен.Попередження: Нуньєс — Альварес.