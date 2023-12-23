Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Англії, який пройде 23 грудня і розпочнеться о 14:30.
Вест Гем — Манчестер Юнайтед, getty images
23 грудня 2023, 07:15
У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Вест Гемом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Лондон Стедіум.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
СУБОТА, 23 ГРУДНЯ, 14:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Серед цього тижня Вест Гем без шансів вилетів від Ліверпуля на стадії чвертьфіналу Кубка англійської ліги, зазнавши розгромної поразки з рахунком 1:5, проте це не може бути привідом для недооцінки команди Девіда Моєса. "Молотобійці", які вже не перший рік славляться своєю організованою грою в обороні, тепер також становлять небезпеку і в атаці, в чому вже встиг переконався не один клуб АПЛ.
Нещодавно Вест Гему вдалося здобути гостьову перемогу над Тоттенгемом, а у своєму останньому матчі АПЛ лондонці розгромили на власному полі Вулвергемптон. Так, у "молотобійців" бувають невдалі дні, коли вони можуть зазнати розгромної поразки від того ж Фулгема з п'ятьма "сухими" пропущеними м'ячами, але це швидше виняток із правил, оскільки Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Джаррод Боуен та Джеймс Ворд-Праус перебувають у дуже гарній формі.
Незважаючи на останню нульову нічию на Енфілді, до Манчестер Юнайтед ще є великі питання. Так, у принциповому протистоянні з мерсісайдцями "червоним дияволам" вдалося здивувати всіх своєю вкрай організованою обороною, але з іншого боку — вони практично нічого не змогли показати в атаці, свідомо погодившись на нічийний результат.
За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Вест Гема пропонується коефіцієнт 2,67, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,63. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Соучек, Альварес, Ворд-Праус — Кудус, Боуен, Пакета
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф, Варан, Шоу — Мейну, Фернандеш, Мактоміней — Гарначо, Гойлунд, Рашфорд
Не зіграють: Антоніо — Маласія, Магвайр, Каземіро, Лісандро Мартінес, Маунт, Діалло, Санчо, Далот
Під питанням: Агерд, Корне — Марсьяль, Лінделеф, Еріксен
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1