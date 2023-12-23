Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Англії, який пройде 23 грудня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Вест Гемом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Лондон Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 23 ГРУДНЯ, 14:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Серед цього тижня Вест Гем без шансів вилетів від Ліверпуля на стадії чвертьфіналу Кубка англійської ліги, зазнавши розгромної поразки з рахунком 1:5, проте це не може бути привідом для недооцінки команди Девіда Моєса. "Молотобійці", які вже не перший рік славляться своєю організованою грою в обороні, тепер також становлять небезпеку і в атаці, в чому вже встиг переконався не один клуб АПЛ.

Нещодавно Вест Гему вдалося здобути гостьову перемогу над Тоттенгемом, а у своєму останньому матчі АПЛ лондонці розгромили на власному полі Вулвергемптон. Так, у "молотобійців" бувають невдалі дні, коли вони можуть зазнати розгромної поразки від того ж Фулгема з п'ятьма "сухими" пропущеними м'ячами, але це швидше виняток із правил, оскільки Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Джаррод Боуен та Джеймс Ворд-Праус перебувають у дуже гарній формі.

Незважаючи на останню нульову нічию на Енфілді, до Манчестер Юнайтед ще є великі питання. Так, у принциповому протистоянні з мерсісайдцями "червоним дияволам" вдалося здивувати всіх своєю вкрай організованою обороною, але з іншого боку — вони практично нічого не змогли показати в атаці, свідомо погодившись на нічийний результат.